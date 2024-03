Laschi a Pisa Una due giorni

Due giorni per parlare di libri e di donne, di percorsi di formazione e crescita, di diversità come fonte di arricchimento. Il 7 e 8 aprile Antonella Laschi, scrittrice di romanzi e testi teatrali, sarà a Pisa per un piccolo tour che partirà dalla Domus Mazziniana, domenica alle 18, dove – in dialogo con Stefania Giammillaro – verrà presentato il suo romanzo "Anguane" a partire dalle 18, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il gabbiano, il Circolo LaAv di Pisa e "Il Sorriso di Marianeve"-GMA Ets. Il romanzo narra una vicenda di formazione femminile, intrecciata con richiami alla tradizione alpina, è una vicenda di formazione e maturazione femminile, scandita in filigrana da un racconto della tradizione orale alpina, quello delle anguane, che dà il titolo al libro, il testo attinge al folklore e all’etnografia per costruire una storia di sentimenti, affetti e complicità fra donne.

Quella stessa sera la scrittrice sarà ospite della Cena Senegalese organizzata alla Casa del popolo di Pontasserchio alle 20,30, l'occasione per realizzare una raccolta fondi per l'Associazione "Altri orizzonti odv" per il progetto sviluppo agricolo a Mboro. Durante la serata Antonella presenterà in anteprima alcuni brani del prossimo romanzo: "Woody Allen sa attendere".

Lunedì mattina 8 aprile, invece, l’autrice sarà accolta presso la classe IV A della scuola elementare N. Pisano per una lettura animata del suo libro "Seku".

Seku è un bambino del Mali che riesce a fuggire dalla violenza che devasta la sua terra. Per poter vivere affronta un viaggio avventuroso e viene accolto in una comunità per minori non accompagnati; durante il soggiorno nel paese dove vive in comunità incontra Maila. Agli occhi del mondo Seku e Maila appaiono diversi e sarà proprio questa loro diversità che permetterà la realizzazione di un sogno di salvezza per tutta l’umanità. Antonella Laschi è un’autrice poliedrica, che spazia dalla letteratura per bambini alla scrittura teatrale, le sue opere sono da sempre spunto di riflessione anche dal punto di vista sociale.

Alessandra Alderigi