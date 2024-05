L’artigianato e le sfide dell’Europa. Tra competività e nuovi scenari

Occhi puntati sull’artigianato e le sfide dell’Europa. Apoche settimane dal voto. Sono i temi della nuova puntata de "La Pisaniana" che andrà in onda stasera alle 21.15, su 50Canale. Il salotto, condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi, stavolta è nel Pip di Lavoria, centro produttivo inaugurato 2012 nel comune di Crespina Lorenzana e destinato ad un nuovo rilancio proprio in questo periodo. A parlarne, all’inizio della puntata, sarà il sindaco Thomas D’Addona. Made in Italy, artigianato toscano sui mercati internazionali, posizionamento dell’Italia nel sistema globale: di questo si parlerà nell’incontro televisivo, realizzato grazie alla collaborazione di Confartigianato Imprese, in cui sono chiamati a confrontarsi rappresentanti del mondo dell’impresa, politici e candidati alle prossime elezioni europee. Tra gli ospiti presenti: Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese per l’Italia, che da anni guida questa realtà a nome di oltre 700mila imprese italiane; Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, impegnata a promuovere lo sviluppo del settore della micro-piccola-media impresa nell’area di Pisa- Lucca- Massa Carrara; Ferrer Vannetti, neo-presidente regionale di Confartigianato Imprese; Sergio Chericoni, presidente di Pisa e provincia; Flavio Favilla, vicepresidente di Confartigianato Imprese per la provincia di Lucca .E poi i candidati alle elezioni europee Susanna Ceccardi per Lega per Salvini Premier; Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli e candidato alle Europee per Forza Italia. A rappresentare la politica Commissione Affari Europei nella circoscrizione di Lucca; Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci ed indipendente di Sinistra. Tanti i temi in ballo, molti dei quali elencati da Confartigianato Imprese nel documento-manifesto redatto in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

Tre le parole chiave, secondo il mondo dell’impresa artigiana italiana: "competitività" sui mercati interni e internazionali; "competenze" (sostenere la formazione di manodopera qualificata) e "credito". In più all’Europa e alla politica italiana e regionale le imprese chiedono risposte sulle politiche commerciali e la tassazione, sul fisco e i ritardi di pagamento. I politici presenti daranno le loro risposte. Interverranno in trasmissione con vari contributi esterni utili al dibattito: Michele Mezzanotte, segretario generale di Confartigianato Imprese per la provincia di Pisa; Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca; Gabriele Mascardi, direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara e Lunigiana.