Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaL’arte di Signorini che cura. La ballerina Hydra ’danza’ nella clinica "San Rossore"
10 set 2025
CARLO VENTURINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. L’arte di Signorini che cura. La ballerina Hydra ’danza’ nella clinica "San Rossore"

L’arte di Signorini che cura. La ballerina Hydra ’danza’ nella clinica "San Rossore"

Nuova installazione dell’artista, due sue sculture si trovano già in Piazza Duomo. Madonna: "Un grande dono". Conti: "Un’altra opera alla Cittadella o sul litorale".

La presentazione della scultura di Signorini nei giardini della clinica San Rossore

La presentazione della scultura di Signorini nei giardini della clinica San Rossore

Piazza dei Miracoli chiama e la Casa di Cura San Rossore risponde. A legare assieme questi due luoghi poco distanti uno dall’altro è l’artista pisano Antonio Signorini, i cui cavalli scultorei si ammirano da maggio all’ombra della Torre. Ieri, la Casa di Cura ha risposto, ha dato eco a quelle opere "miracolose" inaugurando la scultura in bronzo "Hydra La bellezza essenziale". È lo stesso artista a descrivere l’opera di 3 metri e mezzo posta nel giardino della clinica. "È una ballerina. È in equilibrio. Molte delle mie opere indagano l’equilibrio che non è solo una questione anatomica. Il volto della ballerina è accennato. Manca volutamente lo sguardo, quello sguardo che spetterà al visitatore, al passante, attribuirgli. Sarà lo spettatore dunque a completare Hydra".

"Hydra è il titolo di questo primo progetto espositivo fortemente voluto dal Gruppo Madonna e alla presentazione c’era Andrea Madonna che dice: “Dopo Piazza dei Miracoli, Signorini ci fa questo altro grande dono. Non posso che ringraziarlo, lui che è un grande artista ed un grande amico dai tempi dei tempi. Hydra sono sicuro sarà motivo, ispiratore di tranquillità per i nostri pazienti. Ringrazio Francesca Padossi per l’idea di portare Signorini da noi”".

Il progetto di dare il via a un percorso d’arte per accogliere tutti i giorni i numerosi pazienti, accompagnatori, medici e operatori sanitari nasce dalla certezza che l’arte sia essenziale per il benessere e, come provato da molti studi, migliora l’esperienza del paziente, ma non solo: la presenza dell’arte in questo contesto è lo specchio di valori importanti come la cura, l’impegno, la qualità e l’attenzione. Hydra è il nome della danzatrice monumentale in bronzo che con la sua grazia e la sua leggerezza entra dolcemente e in punta di piedi nel Parco antistante la Casa di Cura. L’opera è un invito alla bellezza e all’arte, un tributo al movimento e all’equilibrio. La sua bellezza essenziale, così come il titolo scelto per inaugurare quest’installazione, è un arricchimento artistico e culturale della Casa di Cura ma è anche l’arricchimento di uno spazio che si rinnova creando armonia e pacata riflessione.

Il sindaco Michele Conti aggiunge: "Signorini è tornato a Pisa, è tornato a casa e ci omaggia di opere di alto profilo artistico. Ho visto io di persona, tantissimi turisti fotografare la Torre, ma anche i suoi cavalli bronzei. Dobbiamo interagire con l’artista per trovare su Pisa un luogo dove accogliere un’altra sua opera che sia alla Cittadella o sul Litorale". Giovanni Gravina, direttore della Casa di Cura, aggiunge: "La medicina nasce con la civiltà. La civiltà crea bellezza ed arte. La barbarie le annienta. Pensate a quanto di bello e di artistico ci sia in quell’elica che è il nostro Dna, con la natura che è artista straordinario".

Il valore e la presenza dell’arte nei luoghi di cura appartiene alla contemporaneità e al passato e di esempi ce ne sono tantissimi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata