SAN GIULIANO TERME

Proseguono gli appuntamenti con la novità del 2025 di Molina mon amour, L’arte all’ora del tè, vale a dire incontri sull’arte durante i quali sono serviti tè e biscotti. La prossima iniziativa è in programma mercoledì 26 febbraio, alle 17, al Magazzino di Antonio: Stefano Renzoni proporrà Una conversazione sull’impressionismo, in cui si parlerà di Cabanel, Courbet, Manet, Monet, Renoir e molti altri artisti. Gli eventi de L’arte all’ora del tè si alternano a quelli del teatro. Il prossimo appuntamento con la rassegna d’arte sarà il 2 aprile con Caterina Sbrana e il suo Il fiume di pietre e altri paesaggi, poi il 16 aprile Fabrizio Pizzanelli insieme ad Alberto Martini terranno l’incontro: Uliano Martini. Una storia di arte e umanità.Il Magazzino di Antonio è in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa (PI). Ingresso libero.