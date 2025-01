L’anno d’oro di Endo e Cristiana. Oltre 2milioni di euro di vincite

Il loro è stato un 2024 intenso, fatto di impegno e di grandissimi risultati: è questo il bilancio delle scuderie guidate da Endo Botti e Cristiana Brivio. Sommando volontà, competenza e sacrificio il binomio Botti-Brivio guida la classifica delle somme vinte con 2 milioni e 312 mila euro, più qualche spicciolo. Ma quel che conta è che dietro queste esaltanti cifre c’è la qualità, ci sono cioè le vittorie ottenute in cinque corse di Gruppo e in sedici Listed. Si può dire che grazie a questi risultati di vertice nazionale ancora una volta l’ippica pisana sia finita sotto i riflettori.

Poiché di ippica pisana si tratta, acquartierata nelle storiche scuderie della Razza Latina che il bisnonno di Cristiana Brivio, Mario Perrone, costruì negli anni ‘20 in via del Capannone, a Barbaricina. Qual è il segreto di tanti successi? Lo abbiamo detto: certamente il sacrificio del lavoro e l’attenzione ai programmi sulla base dei cavalli disponibili, oltre che un’oculata gestione del materiale a disposizione e infine - non possiamo trascurare questo aspetto – avere proprietari affidabili che consentono acquisti di qualità. Sono queste le componenti che non possono che portare al successo. Il nostro giornale intervistò tre anni or sono Cristiana Brivio sulla base di risultati già all’epoca significativi. In quell’occasione scanzionammo la sua giornata-tipo dividendola in fasce orarie. Venne fuori un risultato senz’altro molto istruttivo, e cioè: le dodici ore di lavoro impegnato nei diversi aspetti della vita e delle esigenze di scuderia erano intervallate da un caffè alle 6 del mattino, un secondo caffè alle 10 e un terzo caffè... all’ora di pranzo. Le chiedemmo: “Con un panino?”; la risposta fu: “No, niente panini, ma alle 20, finalmente, la cena”. Chiedemmo allora cosa guardasse in Tv dopo aver cenato. La risposta fu: “Cos’è la Tv se alla sei del mattino devi essere di nuovo in batteria?”). Una vita da frati frappisti nella quale il sacrificio del lavoro viene però di colpo dimenticato, almeno per qualche ora, dal successo in una corsa importante.

Ad uso degli appassionati diamo anche conto di quanto scritto indicando le corse di Gruppo e Listed vinte nel corso del 2024 dal binomio Botti-Brivio. I cinque Gruppi sono i premi “Dormello”, Lydia Tesio”, “Parioli”, “Ribot”, “Verziere”; le sedici Listed sono i premi “Natale di Roma”, “Seregno”, “Signorino”, “Incisa”, “Sbarigia”, “Royal Mares”, “Bessero”, “Pandolfi”, “Repubbliche Marinare”, “Coolmore”, “Cumani”, “Eupili”, “Buontalenta”, “Roma Vecchia”, “Divino Amore”, “Criterium di Pisa”. Un palmares stupefacente ottenuto in 696 corse con 128 cavalli che hanno portato a 137 vittorie e 288 piazzamenti.