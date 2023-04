Lampi di futuro col "Saetta Green Bus" La nostra idea per un veicolo sempre più "verde"

Negli ultimi decenni il cambiamento climatico ha sempre più influenzato la nostra vita quotidiana. La nostra classe ha ideato un nuovo mezzo ecosostenibile: il Saetta Green Bus. Con questo veicolo vorremmo ridurre l’inquinamento e le emissioni di gas nocivi, per evitare che le condizioni del nostro pianeta peggiorino. Per raggiungere questi obiettivi vorremmo che il nostro bus fosse dotato di un potente motore a idrogeno che sfrutti questo gas per produrre energia elettrica. Sempre dal punto di vista del risparmio energetico sarebbe interessante installare, sulle fiancate degli autobus delle fioriere fornite di pannelli fotovoltaici che contribuiscano al funzionamento del motore. Sul tetto vorremmo inserire del verde come: ortensie, bossi a palla, fiori di campo e lavanda. Sarebbe bello inserire dei giochi in modo da non far annoiare i bambini. Il nostro mezzo dovrebbe essere dotato di rampe per disabili e in strada dovrebbero esserci corsie esclusive per i mezzi pubblici per evitare i ritardi. I nostri bus dovrebbero essere più piccoli, veloci, numerosi e frequenti. Speriamo che un giorno sia realizzato.