La Vita Oltre lo Specchio alla Farmacia Bottari di Pisa

Pisa, 6 maggio 2025 - Una farmacia al centro di Pisa diventa per una mattina un punto d’ascolto e sensibilizzazione su uno dei temi più delicati e spesso invisibili della salute mentale: i disturbi del comportamento alimentare. Sabato 10 maggio 2025, dalle 10 alle 12, l’associazione La Vita Oltre lo Specchio sarà presente presso la Farmacia Bottari in via Borgo Stretto 31, a Pisa, con uno spazio dedicato all’informazione e all’ascolto sul tema dei DCA.

L’iniziativa rientra nel progetto “Il futuro è una promessa”, finanziato da Fondazione Pisa, e ha l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza a una realtà complessa e ancora troppo spesso stigmatizzata. Attraverso un dialogo diretto con operatori formati — tra cui dietisti, psicologi e medici — e con i genitori volontari dell’associazione, sarà possibile ricevere informazioni, porre domande e trovare un primo punto di orientamento e sostegno.

Non si tratta di un evento isolato: nei prossimi mesi, l’associazione sarà presente anche in altre farmacie del territorio, portando avanti un percorso di sensibilizzazione capillare e accessibile a tutti. Qualsiasi farmacia del territorio può aderire al progetto contattando lo staff attraverso la mail [email protected], il sito www.lavitaoltrelospecchio.it o il numero 366 3075799.