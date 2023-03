La vie en rose si tinge ancor più di rosa con la panchina

Anche la via en Rose ora ha la sua panchina rosa. Un taglio del nastro simbolico per una strada popolata solo da attività tutte al femminile. Un grande esempio di donne imprenditrici che hanno deciso di investire in città. Proprio l’8 marzo, nel giorno che celebra la Festa della Donna si è tenuto il taglio del nastro in piazza Alessandro D’Ancona alla presenza del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, del sindaco di Pisa Michele Conti, degli assessori alle Politiche Sociali e al Commercio, Veronica Poli e Paolo Pesciatini, del maggiore Salvatore Leone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pisa e del maggiore Giuseppe Daluiso, del Primo Aviere Scelto Cisam Angela Di Gioia, della presidente Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo, della presidente Fipe Donna Confcommercio Pisa Daniela Petraglia e delle imprenditrici della Via en Rose. "Questa panchina significa molto, ci vorrebbero davvero tante donne imprenditrici come voi che vi siete messe in gioco, la forza delle donne è anche questa" il saluto dell’assessore Poli. "Un esempio positivo - sottolinea il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi - che ci fa riflettere sui numeri attuali: in Italia lavora soltanto il 49% delle donne, nel meridione addirittura il 34%, una donna su tre, mentre la media europea è del 63%, addirittura nella vicina Grecia lavora il 71% delle donne. Da genitore non posso pensare che mia figlia avrà meno possibilità rispetto a mio figlio. Dobbiamo offrire più opportunità alle donne, serve il massimo impegno non solo del mondo imprenditoriale, ma anche di istituzioni e politica".