La Valdera all’asta Tra capannoni antiche ville, mezzi agricoli e Rolex

Torna all’asta il maxi capannone commerciale di Capannoli che per anni ha ospitato prima la sede di Ferretti Cucine, poi il Mercatone Uno e adesso Conad. Il capannone si trova alle porte di Capannoli su via Volterrana tra via Reggina e via di Mezzopiano. Si tratta del secondo esperimento di vendita dopo il primo dello scorso anno con un prezzo base di oltre undici milioni e mezzo di euro. Il 24 giugno si saprà se ci sono state offerte, il prezzo nel frattempo è sceso di due milioni e adesso è di 9 milioni e 220mila euro. Parte dell’immobile all’asta è occupato dal supermercato Conad, un contratto di affitto che vede la scadenza nel 2035. Si tratta di uno strascico di ciò che è stato il fallimento della catena di mobili che ha portato prima alla chiusura del punto vendita in Valdera nel 2014 e qualche anno dopo alla scomparsa definitiva del marchio.

Navigando tra gli annunci di immobili e oggetti all’asta, tra mezzi di trasporto e macchinari da lavoro, sul sito dell’istituto vendite giudiziario di Pisa, Livorno e Grosseto si trovano anche oggetti particolari. Come i due rolex, provenienti da corpi di reato. Il primo è un Rolex modello date just offerta minima di 5.700 euro, l’asta è iniziata il 14 aprile e si conclude il 24. Si tratta di una gara asincrona telematica, online dove si rilancia dalla piattaforma informatica. Si tratta di un corpo di reato, oggetto quindi proveniente da un furto o una rapina. La sua autenticità è provata da una dichiarazione di un professionista. Scorrendo tra gli oggetti ci si imbatte in un altro orologio di lusso, un altro Rolex, questa volta un Gmt master II, con scatola e certificazione. Un altro corpo di reato. All’asta per 10.500 euro.

Tra le proprietà immobiliari, salta all’occhio Villa Emilia a Peccioli, in località Ripa Bianca, in via del Molino. Una vendita che si divide in nove beni. Il primo, l’edificio principale, un’abitazione di tre piani per un totale di 475 metri quadri e un resede di 3200 metri quadri. Due garage, una cappella privata, un altro fabbricato di 97 metri quadri, due ruderi su due piani e una torre un tempo adibita a civile abitazione di forma circolare e su tre piani con terrazza raggiungibile attraverso una botola e una scala di legno. In un terreno agricolo di 141.684 metri quadri. Il valore totale della perizia per l’intero lotto è di un milione e 47mila euro, prezzo base è di 643mila euro. Le offerte possono essere presentate fino al 19 giugno mentre il giorno successivo si procederà per via telematica alla vendita senza incanto. È il quarto esperimento di vendita, il primo ad agosto dello scorso anno quando il prezzo base era uguale al prezzo stimato.