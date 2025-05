La Torre nord quasi al completo. L’ultimo arrivo è Reale Energia

La Torre nord di via Bargagna si avvia ad essere completata e con essa anche l’occupazione dei diversi appartamenti che costituiranno la prima business tower pisana, grazie al lavoro di Ati Invest, società immobiliare del gruppo Ati Project proprietario dell’immobile, di collocazione sul mercato dei diversi lotti. L’ultimo arrivo è Reale Energia, azienda pisana del settore della fornitura energetica, che collocherà la sua nuova sede al terzo piano della torre di Cisanello. La società, fondata nel 2022 a Pisa, offre soluzioni avanzate per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e consulenze mirate all’efficienza energetica, promuovendo l’utilizzo di fonti rinnovabili adottando tecnologie all’avanguardia nel supporto di abitazioni e imprese a ottimizzare i propri consumi con soluzioni personalizzate. Nel condominio sorgeranno anche altre società di progettazione e studi medici e dentistici. "Reale Energia - affermano Branko Zrnic e Luca Serri, fondatori di Ati Invest - rappresenta un esempio concreto di impresa giovane, radicata nel territorio e attenta al futuro. Siamo fieri che abbia scelto la Torre Nord come sede: la sua presenza arricchisce ulteriormente l’identità del nostro progetto, fatto di realtà diverse ma unite da una visione evolutiva e responsabile".

Una scelta, ha aggiunto Nicola Pagano, amministratore di Reale Energia, "dettata dalla volontà di entrare a far parte di un ambiente stimolante".Gli ultimi sette piani della torre ospiteranno la nuova sede di Ati Project, con circa un centinaio di progettisti e collaboratori dislocati nei diversi appartamenti, mentre considerando anche l’affitto dello spazio commerciale (destinato a bar) dei 25 lotti collocati in affitti ne sono rimasti liberi soltanto 8: due al primo piano, due al quarto, tre al terzo e uno al quinto. Sono Invece completamente affittati il secondo e il sesto piano.