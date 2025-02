La storia di Roberto: "Bello portare a Pisa la mia “Luminosa“"

"Siamo originari di Calci, per noi è un orgoglio essere venuti finalmente nella nostra città, dove una ruota panoramica in centro città non c’era mai stata". A dirlo è Roberto Lupetti (in foto), della Lupetti Attrazioni, la ditta proprietaria della ruota panoramica che ieri è stata installata in piazza Vittorio Emanuele e che ci rimarrà per “due mesi“ come spiega il titolare. Una giornata di grande emozione, quella che coincide con l’inizio dell’installazione delal grande attrazione, proprio“in casa“.

"Abbiamo 4 ruote panoramiche, di cui una di 36 metri attualmente installata ad Olbia in Sardegna – racconta Lupetti -. Mentre un’altra di 28 metri la stiamo montando proprio in questi giorni a Follonica. La Ruota Panoramica è una delle attrazioni più longeve nel settore dell’intrattenimento ed uno dei simboli più importanti delle capitali mondiali e non solo. L’inaugurazione è prevista questo sabato alle 17.30 salvo maltempo". La famiglia Lupetti, come recita il loro sito web è da più di 40 anni un punto di riferimento nel settore delle attrazioni per parchi di divertimento, fiere, sagre paesane e manifestazioni di ogni genere.

"Portare una nostra ruota a Pisa è una grande soddisfazione" aggiunge Lupetti. Quella installata in piazza Vittorio si chiama ‘La Luminosa’: è alta 22 metri, ha 16 cabine e più di seimila punti luce a Led che creano giochi luminosi.