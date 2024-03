La solitudine in diverse modalità espressive al cinema Lanteri di Pisa

Con il Patrocinio del Comune di Pisa e la Direzione Artistica di Gabriella Gatti, Martedì 19 marzo alle h 21.00 al Cinema Lanteri di Pisa, in scena un vero e proprio spettacolo in una variegata mescolanza. Cosa aspettarsi? L' idea è partita dal cortometraggio "Solitudine" del regista Marco Rosati, su sceneggiatura di Luca Meazzini, interpretato dalla stessa Gatti con Giacomo Bernardi e Serenella Gatti Linares, realizzato a Pisa e provincia con l’assistenza tecnica di Corte Tripoli Cinematografica e del Centro Fitness e Olistico Dinamikclub. Si racconta di due amiche che si rincontrano dopo decenni e confrontano le loro rispettive solitudini. Ma questo non è un problema legato ad un dato anagrafico; infatti, con lo stato d'animo della solitudine, prima o poi, tutti e tutte dobbiamo fare i conti. Soprattutto nel mondo globale d'oggi, in cui aumentano indifferenza, superficialità, narcisismo. Parallelamente alla visione del corto, si rifletterà sulla tematica della solitudine con le performance di alcune importanti espressioni artistiche: musica con Alessandro Carmignani, poesia con Nadia Chiaverini e Jonathan Rizzo, canto con Serena Rigacci, danza con Cecilia Albanese, pittura con Daniela Maccheroni, teatro con Beatrice, Lorella, Sabrina Valentini e con gli interventi di Roberto Merlino e Marco Rossi.

La realizzazione della serata è anche merito della squadra del "Dietro le quinte" composta da: Federico Silvestri, Giada Cei, Giulia Martini, Giuseppe Di Vita, Giuseppe Masuzzo, Kabir Oubamou, nonchè il cineoperatore Roberto Carli e il fotografo Enrico Mangano. Al Cinema Lanteri: Biglietti € 12 Prevendita tutti i giorni dopo le h 19.30 - Martedì 19 alla biglietteria dalle h 20.15 - Prenotazioni al n° 3387154946