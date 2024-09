La sfida di "Collegio 15". Piattaforma di sviluppo per la Toscana costiera. Pisa crocevia del progetto

Da Piombino a Pontremoli, da Bolgheri a Castelnuovo Garfagnana, passando per Vicopisano: nasce il "Collegio 15", una piattaforma territoriale di sviluppo che coinvolge le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, promossa dal Circolo Culturale Filippo Mazzei. L’iniziativa mira a unire questi territori per affrontare le sfide del futuro.

L’appuntamento è fissato per domani al Palatodisco di San Giuliano Terme, dove si terrà una giornata di lavori che vedrà la partecipazione di 119 sindaci, parlamentari, consiglieri regionali, rappresentanti di categoria, albi professionali, fondazioni e associazioni datoriali. Questo incontro, che si propone di diventare un appuntamento annuale, intende favorire la collaborazione e la condivisione di necessità e soluzioni per il futuro di una "Toscana della costa", in parallelo con l’area metropolitana di Prato e Firenze.

"Il Circolo Filippo Mazzei, dopo anni di lavoro volto a mettere istituzioni, imprese e mondo della ricerca intorno a iniziative culturali, ha organizzato questo appuntamento annuale di Area Vasta - spiega il presidente Massimo Balzi -. L’obiettivo è discutere e delineare il futuro di questo territorio, analizzando criticità, esigenze e progetti, con il patrocinio della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, della Regione Toscana e dell’Università di Pisa".

I lavori inizieranno alle 14.30, con l’introduzione di Balzi, seguita dai saluti istituzionali del sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, e di Gaddo della Gherardesca. Prenderanno poi la parola i rappresentanti degli enti patrocinatori: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, e Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa. Il programma proseguirà con interventi tecnici di personalità di rilievo, tra cui Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Donato Todisco, ed Emanuele Vietina di Lucca Crea. Sarà presente anche Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord.

Parteciperanno inoltre parlamentari locali, assessori e consiglieri regionali, oltre a sindaci e presidenti di provincia dell’Area Vasta.

"Nel 1947, i padri costituenti identificarono le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara come un’unica circoscrizione territoriale omogenea, la Circoscrizione XV - ricorda il presidente Balzi -. Ed è da qui che nasce l’idea del Collegio 15: una nuova casa per unire i territori della costa toscana in una piattaforma coesa di sviluppo".

La data del 27 settembre non è stata scelta a caso. Proprio quel giorno il Circolo Culturale Filippo Mazzei festeggia infatti il suo 34° anniversario, ricordando la fondazione avvenuta nel 1990 all’Università di Pisa, quando un gruppo di studenti, insieme all’avvocato Giuseppe Toscano e a Mauro Del Corso, sottoscrisse il patto costitutivo di quella che oggi è una realtà culturale attiva in Toscana con quasi 50 eventi all’anno.

Enrico Mattia Del Punta