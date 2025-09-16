La Scuola di musica Bonamici presenta il nuovo coro polifonico per adulti

Pisa, 16 settembre 2025 – “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Con queste parole di Ezio Bosso la Scuola annuncia la nascita del Bonamici Vocal Ensemble diretto da Massimo Gelichi. Il corso è rivolto agli adulti appassionati di musica e di canto che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza che li porterà a cantare insieme, ad imparare ad ascoltare gli altri, a conoscere la propria voce, a condividere emozioni e a divertirsi attraverso la musica. Sarà curata l’emissione vocale, la respirazione, il senso del ritmo e l’intonazione attraverso vocalizzi specifici, lettura ritmica e suono generati dal corpo.

Il repertorio, articolato in funzione della crescente esperienza dei coristi, sarà composto da brani della tradizione corale sacra e profana di tutte le epoche; particolare attenzione sarà rivolta ai brani corali con accompagnamento strumentale con il coinvolgimento degli allievi della scuola delle classi di strumento. Specifiche sessioni di storia della musica corale con ascolto guidato di brani significativi della letteratura corale, completeranno l’offerta formativa.

L’attività del coro si svolge con un incontro di 1 ora e 40 minuti una volta a settimana, il martedì alle ore 21, presso i locali della scuola. Non è richiesta una preparazione tecnica vocale o l’esperienza pregressa in ambito corale; unico requisito minimo è l’intonazione ed è gradita la conoscenza delle nozioni base di teoria musicale. Martedì 23 settembre ci sarà una lezione di prova gratuita aperta a tutti gli interessati. Per maggiori info: [email protected].