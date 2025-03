La scrittrice pisana Silvia Volpi domani ospite su Rai1 per parlare di lavoro e maternità

Pisa, 29 marzo 2025 - Ospite domani del programma televisivo "Il Caffè", in onda su Rai1 alle 6.10, Silvia Volpi, scrittrice e giornalista pisana che parlerà del suo terzo libro "Equilibriste" (Altrevoci Edizioni) con il conduttore Pino Strabioli.

Lavoro e maternità saranno i temi centrali del dialogo tra Volpi e Strabioli, autore e conduttore del programma di Rai Cultura, tra libri, teatro, cinema e musica.

In studio ci sarà anche lo scrittore Dario Buzzolan, in libreria con "Baracca e burattini": un romanzo ambizioso, che narra le vite complesse, dolorose ed enigmatiche di tre individui della stessa famiglia, tracciando uno spaccato dell’Italia dal fascismo fino ai giorni nostri. Sarà poi il turno di Volpi, che nel suo terzo libro, "Equilibriste", traccia la storia della protagonista che è un po' l’emblema delle molte donne che vivono ogni giorno la sfida di tenere insieme pezzi di vita spesso poco comunicanti tra loro.

Infine, obiettivo su "L’importanza di non piacere" di Thomas Leoncini: dallo psicologo e autore bestseller che ha rivoluzionato il concetto di ansia, un nuovo illuminante libro sul perché dobbiamo smettere di cercare a tutti i costi l’approvazione altrui. "Il Caffè", disponibile su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound, è in replica sempre domenica all’1.50 su Rai 1 e lunedì 31 marzo alle 19.30 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre).

La trama. Matilde Magnifico ha tre figli, un lavoro a tempo pieno e un marito. Mentre corre tutto il giorno tra casa, ufficio, scuole, pediatra, amiche e parenti vari, racconta il percorso di chi cammina sul filo sottile che sta tra la vita di madre e la vita di donna. Giornate di ordinario impegno si alternano a imprevisti di ogni genere, mentre la vita di coppia procede fra momenti di vicinanza e condivisione degli impegni familiari e altri basati sulla chat dello smartphone. Con vena ironica, esorta a perseguire la ricerca del punto di mezzo, a non demordere pensando di dover scegliere se lavorare o se fare solo la mamma. A fare da controcanto c’è MIA, acronimo di Mum Intelligence Agency, una ghost mum che a volte è la voce della coscienza, altre la voce di una mamma più esperta, altre ancora di un’amica che sa di cosa stiamo parlando. Tra la famiglia e il lavoro, la ricerca dell’equilibrio continua a essere una sfida. Soprattutto per una donna. Equilibriste è per chi ha voglia di rivedersi nelle acrobazie quotidiane e riderci su, è per donne che hanno anche bisogno di riflettere e sentirsi dire che sono madri meravigliose e che possono farcela, è per mamme che cercano sostegno e consigli per affrontare giornate complicate con tanto di paure e preoccupazioni.