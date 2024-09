La salute dei... commercianti. Agevolazioni e pacchetti ad hoc

La cura dell’impresa passa attraverso la cura delle persone. Sulla base di questo principio Confcommercio Pisa ha stipulato una convenzione insieme alla clinica privata ‘Sandro Pertini’ di Capannoli, per l’assistenza ai propri associati. Oltre 5000 imprenditori e professionisti avranno diritto a usufruire dei servizi sanitari di una struttura d’eccellenza della Valdera, con pacchetti concepiti ad hoc per i singoli in base a sesso ed età, garantendo elevati standard di qualità e tempi rapidi di esecuzione.

Nello specifico, in un momento storico così delicato, l’accordo ha l’obiettivo di ampliare i servizi a disposizione degli associati offrendo l’opportunità di un concreto risparmio sulle prestazioni sanitarie e portando allo stesso tempo le persone verso un polo sanitario d’eccellenza che conta 150 professionisti, 4 sale operatorie, una media di 3.800 pazienti al mese e 700 prestazioni erogate. Le principali aree di del MiniHospital sono medicina specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini, chirurgia ed endoscopia con degenza e medicina di riabilitazione, oltre a sale operatorie all’avanguardia, un’area riabilitativa con palestra e piscina e un settore radiologico con strumentazione modernissima. "Questo accordo serve per dare maggiori servizi ai nostri associati - dice Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa -. Un’economia cresce se gli imprenditori vivono in condizioni di benessere e come associazione ci impegnamo per dare un concreto vantaggio economico su una serie di prestazioni sanitarie e su pacchetti mirati di prevenzione".

Poi, aggiunge il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "Oltre a un concreto supporto alle imprese del territorio, agli associati e all’intera cittadinanza, questa iniziativa valorizza l’intera provincia di Pisa. Stiamo parlando di una realtà in grado di sviluppare migliaia di appuntamenti e dotata di una vasta rete di professionisti". Il MiniHospital Sandro Pertini di Capannoli è una struttura nata poco più di 4 anni fa dove, parola dell’amministratore delegato Sami Badawneh: "Abbiamo cercato di creare un ambiente familiare, mettendo al centro la cura dei nostri pazienti e la professionalità dei nostri medici specialistici, cercando di offrire un servizio a 360°".

