La sagra della polenta

Ultima occasione, stasera per partecipare alla Sagra della Polenta di Agnano, giunta alla 32ª edizione, con un ricco menù che esalta i sapori locali. Protagoniste assolute le “pallette” di polenta, servite con funghi, cinghiale o ragù, e la deliziosa polenta fritta. Tra le altre prelibatezze, troverete cinghiale in salmì, baccalà alla livornese e la classica grigliata di carne. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Agnano Pisano, si svolge presso lo Spazio Sagre Circolo Arci “La Pergola”, situato in via XXV Aprile 32 ad Agnano. Dopo cena, ballo liscio con musica dal vivo in area separata.