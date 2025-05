La riforma della disabilità e l’impatto sulle persone con sclerosi multipla

Un appuntamento dedicato alla conoscenza dei diritti e alla realizzazione di un progetto di vita. L’evento, organizzato dalla Sezione di Pisa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla intende affrontare il tema della riforma della disabilità e l’impatto sulle persone affette dalla malattia e da patologie correlate. L’incontro, che si terrà domani alle 15 al nuovo poliambulatorio Misericordia di Cascina, aperto al pubblico, familiari, professionisti, volontari, consentirà di interagire con gli esperti coinvolti. Ricevere la diagnosi di una malattia caratterizzata da un decorso prolungato nel tempo rappresenta senza dubbio uno choc, per la consapevolezza di dover far fronte a una nuova condizione che rischia di impattare sul proprio progetto di vita. Oggi però si può contare sulla disponibilità di nuove terapie e di una rete di centri clinici che mediamente assicurano una copertura assistenziale di qualità. Da qui nasce questa iniziativa, per un confronto costruttivo, che permetta di creare una relazione positiva tra i vari interlocutori, con l’obiettivo che alla persona venga assicurato il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita.

I partecipanti all’incontro verranno accolti e registrati e alle 15:30 si terranno i saluti e l’introduzione con Maria Gabriella Dei, presidente sezione provinciale Aism Pisa, Elisabetta Lilli, presidente nazionale Ainmo, Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei Medici Pisa, Lucia Terrosi, direttrice della sede INPS Pisa, Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell’Usl Toscana Nord Ovest e Giulia Guainai, presidente della società della salute zona pisana. A partire dalle 16 ci sarà un "A tu per tu con gli esperti" sulla rete dei servizi per la presa in carico delle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate. Alle 17:45 prenderà la parola Giuseppe Meucci, il consigliere direttivo nazionale Aism sulle direzioni della riforma della disabilità. Alle 18, l’evento si concluderà con la firma della Carta dei Diritti.

Giulia De Ieso