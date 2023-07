La protesta del sindacato di polizia "Sotto organico di 10mila unità I rinforzi sono una goccia nel mare"

"Siamo sotto di 10 mila unità, il comparto sicurezza è al collasso". È la dura denuncia fatta da Silp Cgil, il sindacato dei lavoratori della polizia, ieri scesa in piazza davanti alle prefetture d’Italia, inclusa Pisa, per chiedere assunzioni straordinarie di poliziotti per la sicurezza dei cittadini, ma non solo: "La carenza organica è cronica, i nuovi ingressi non sopperiscono ai pensionamenti degli ultimi anni – spiega il segretario Silp Cgil Pisa, Gabriele Prato -. Altro punto critico è il rinnovo dei contratti di lavoro fermo dal 2021 per i ruoli ordinari e da più di cinque anni per i ruoli dirigenziali. Il governo non ha stanziato i finanziamenti necessari, ma ha concesso solo una tantum di 24 euro lordi, neanche un caffè al giorno". La questura ha annunciato l’arrivo di 6 agenti in più, di cui Pisa potrà disporre fino al 28 agosto, per rispondere alle esigenze di tutela di cittadini e territorio nel periodo estivo. "Un goccia nel mare – dice il sindacalista -, non bastano compensare i pensionamenti dell’ultimo anno". Tra le richieste del sindacato il pagamento tempestivo degli straordinari e aumento degli importi delle pensioni ed immediata corresponsione. "I questori annunciano nuovi trasferimenti, ma vanno a compensare solamente le uscite per gli spostamenti in altre città, non i pensionati – denuncia il segretario Silp Cgil di Livorno, Giovanni Chirico -. La mancanza di assunzioni ha devastato i nostri organici, facciamo fatica in tutti i settori, dal rilascio dei passaporti a quello dei permessi di soggiorno fino al controllo del territorio. Serve maggiore attenzione da parte del governo, dopo gli annunci fatti in campagna elettorale vogliamo i fatti".

Enrico Mattia Del Punta