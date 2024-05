La prima biblio-cabina di Pisa sarà a San Piero

Anche a Pisa arriva la prima Biblio-cabina. Si chiamerà "Piccola biblioteca gratuita: prendi un libro, lascia un libro" e sarà inaugurata domani alle 18 negli spazi Acli a San Piero a Grado. L’iniziativa è stata resa possibile dal gruppo letterario "Libri in Circolo" e la biblioteca è stata realizzata in una vecchia cabina telefonica dismessa, riadattata dai volontari. "Chiunque – spiega Monica Nannoni, una delle fondatrici del circolo – potrà prendere i libri gratuitamente e lasciarne degli altri. La speranza è quella di riaccendere l’interesse delle persone verso la lettura". La cabina sarà posizionata all’inizio del parco parrocchiale Don Mario Stefanini e sarà accessibile a chiunque in qualsiasi momento del giorno, con una tettoia, una panchina e un tavolino a disposizione di chi si voglia fermare a leggere un libro. "Domenica (domani, ndr) – continua Nannoni –, il taglio del nastro e a seguire la cena e la premiazione del concorso letterario "Quando Leggo" per i bambini della scuola elementare Rismondo. Saranno premiati, infatti, i ragazzi che sono stati esaminati dagli scrittori Simone Birindelli, Carla Falchetti e Luigi Guccini". Le Biblio-cabine non sono certo una novità assoluta in Italia; infatti, sono già diversi gli enti e le associazioni che hanno scelto di percorrere questa strada. Nell’area pisana, a fare da apripista è stato, nei mesi scorsi, il Comune di San Giuliano Terme. A Pisa, invece, la prima in assoluto sarà a San Piero a Grado, grazie all’impegno del Gruppo letterario Acli "Libri in Circolo". EMDP