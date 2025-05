La politica che applaude: "Grande grazie ai ragazzi. Un’impresa straordinaria"

Anche la politica ha indossato la maglia nerazzurra per celebrare la storica promozione del Pisa in Serie A. Tra i primi a esultare è stato Enrico Letta, pisano ed ex presidente del Consiglio, grande tifoso nerazzurro: "Grazie ragazzi, grazie Mister", ha scritto in un post sui social, accompagnando il messaggio con alcune immagini, tra cui una foto di Romeo Anconetani, ultimo presidente ad aver riportato il Pisa nella massima serie prima di questa stagione. "Il Pisa è in Serie A. Complimenti alla squadra, alla società e ai tifosi nerazzurri: avete scritto una bellissima pagina per lo sport toscano", ha scritto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, anche lui sui social.

Parole di entusiasmo anche dall’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi: "Un’impresa straordinaria, frutto del lavoro di una squadra fantastica, di una società ambiziosa e di un condottiero come Filippo Inzaghi, che ha saputo trasmettere grinta, esperienza e spirito vincente a tutto il gruppo". Sulla stessa linea il deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello, che ha pubblicato una foto della Curva Nord gremita durante la proiezione del match sui maxischermi installati dal Comune: "È fatta", ha scritto. Non è mancata l’emozione di Alessandra Nardini, assessora regionale del Pd, che ha scritto: "Una giornata storica. Pippo Inzaghi è il mio mito calcistico da quando ero ragazzina e che ci abbia portati sulla vetta è semplicemente pazzesco".

Tra i messaggi più sentiti anche quello del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "È un’emozione che solo il calore di una città come Pisa può regalare. Un giorno che aspettavo da quando, arrivato qui da studente, ho imparato a conoscere e ad amare la passione per i colori nerazzurri". Festeggiamenti condivisi anche dai consiglieri regionali Diego Petrucci (Fratelli d’Italia), Elena Meini (Lega), e Andrea Pieroni (Pd), che hanno espresso sui social il proprio entusiasmo per il traguardo raggiunto dalla squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Enrico Mattia Del Punta