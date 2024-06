La playlist di Radio Incontro Pisa

L'estate e la sua colonna sonora. Torna la playlist settimanale di Radio Incontro Pisa a cura di Luca Dermar.

1. Elodie - Black Nirvana L’estate può iniziare con la voce sensuale e sexy di Elodie. Black Nirvana è il singolo che conferma la natura pop di questa grande performer. Le nostre notti saranno più chiare con il suo Black Nirvana. 2. Ermal Meta – Mediterraneo Una partitura di tromba annuncia l’inizio di un viaggio che suona come un’esortazione ad abbandonarsi al futuro, cullati dalla personificazione del Mar Mediterraneo. Una melodia italiana dal sapore meridionale (echi di un meraviglioso Modugno), una danza tribale che innesta elementi di un flamenco spagnoleggiante davvero coinvolgente. 3. Irene Grandi - Fiera Di Me “Fiera di me” è una canzone intensa e piena di determinazione che parla della accettazione di sé, della volontà di trasformare i propri difetti in punti di forza, dell’importanza di sostenersi, di costruire relazioni solide con l’interno e l’esterno. 4. Fabrizio Moro - Maledetta Estate Una canzone che non insegue nessuna moda musicale e che ci traghetta verso l’estate, conservando al proprio interno i colori e i sapori delle canzoni senza tempo. 5. Fedez,Emis Killa - Sexy shop Il significato di Sexy Shop è il racconto di una relazione intensa e contrastata, che mette in luce le emozioni contrastanti che si possono sperimentare in una coppia. A partire dal ritornello, i cui versi aprono la canzone di Fedez ed Emis Killa.