La playlist della settimana a Radio Incontro Pisa

Pisa 18 settembre 2024- Come ogni settimana vi proponiamo la lista delle canzoni più ascoltate e delle novità della settimana a cura di Luca Demar.

1. “We pray” – Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI

I Coldplay stanno per tornare con un nuovo album, Moon Music, che uscirà il prossimo 4 ottobre. Nell’attesa, lo scorso 23 agosto è arrivato anche il secondo estratto dal nuovo disco. In We Pray, ai Coldplay si uniscono altri quattro artisti per cantare di pace e serenità, un mondo più giusto per tutti di cui la canzone si fa preghiera.

2. “Ragni” – Tananai Dopo averci intrattenuto per tutta l’estate con Annalisa e le loro “storie brevi”, Tananai torna con un successo dal sapore del tutto autunnale. Questo brano è come una lunga passeggiata in un viale pieno di foglie cadute ma molte colorate.

3. “Per due come noi” – Olly, Angelina Mango, JVLI Promettenti voci cantano questa ballata e il successo è garantito. La produzione musicale autunnale grazie a loro rende piacevole il rientro sui banchi di scuola di tutti gli studenti alle prese con nuovi amori.

4. “Il mio nome è mai più” (2024) – Ligabue, Jovanotti, Piero Pelù Dopo venticinque anni, purtroppo questo inno contro la guerra è ancora attuale. Lo riscopriamo vestito di sonorità contemporanee ma vorremmo tutti che un giorno potremmo dire: “La guerrà? Il suo nome è mai più”.

5. “Beatrice” – Tedua feat. Annalisa La regina del pop italiano abbandona Tananai e incontra Tedua. Il ritornello energico e accattivante fanno da sfondo alle barre di Tedua. Settembre, con questo brano, ha un gusto nostalgicamente estivo.