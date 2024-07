La playlist della settimana a Radio Incontro Pisa

Pisa 26 luglio 2024- Torna la consueta playlist dei più ascoltati della settimana (22/ 27 luglio) a Radio Incontro Pisa. Luca Demar ci rivela anche le più ascoltate nello stesso periodo del 1981.

1. Alessandra Amoroso e Big Mama – “Mezzo Rotto” Due giovani grandi donne per questa canzone che ci invita a non arrenderci mai. Non avere paura e rimanere tenaci anche se “…l’amore eterno è mezzo rotto”. 2. Tony effe feat Gaia– “Sesso & Samba” La voce calda di Gaia ed il tono profondo di Tony Effe rendono questo brano unico ed originale rispetto ai classici tormentoni estivi. Il brano è ideale per accompagnare le calde notti estive. 3. Eiffel 65 & Loredana Bertè’ – “Bestiale” L’inarrestabile Loredana incontra il ritmo musicale di inizio millennio tipico degli Eiffel 65. Tutta da cantare e ballare a squarciagola lungo le splendide coste d’Italia. 4. Bnkr44 – “Estate 80” Anche i Bnkr44 si considerano “figli delle stelle”. Infatti il motivo strumentale del brano di Alan Sorrenti è costante e ritorna tra le barre di questo brano. 5. Post Malone – “ I had some help” I Had Some Help è una canzone di Post Malone con la partecipazione di Morgan Wallen, cantautore statunitense tra i musicisti country più popolari di sempre. E nel 1981, ecco chi era in testa nella hit parade: 1. Enola Gay-Omd 2. E invece no-Edoardo Bennato 3. Chi fermerà la musica - Pooh 4. Amoureux solitaires-Lio 5. Donatella - Rettore