"La Pisaniana" sale sulla "Verruca". In scena il futuro del Monte Pisano

"La Pisaniana" riparte dalla Rocca della Verruca, per parlare del futuro del Monte Pisano. Nella puntata di stasera, i comuni di Calci e Vicopisano chiamano Università e Soprintendenza per unire le forze per progetti futuri. La Pisaniana, in onda ogni domenica alle 21.15 su 50 Canale (sul 18 del digitale terrestre in tutta la Toscana), ci porta a conoscere angoli diversi della Toscana e argomenti legati a un particolare territorio ma anche all’attualità. Nella puntata in onda stasera, il salotto si sposta addirittura a più di 400 metri sul livello del mare (grazie al prezioso aiuto del Gruppo Volontari antincendio F.lli del Moro Vicopisano), alla Rocca della Verruca, tra i comuni di Calci e Vicopisano, un punto di osservazione e di difesa del territorio all’epoca della Repubblica Pisana. La produzione della Pisaniana, ovvero il circolo culturale d’area vasta "Filippo Mazzei" con il suo presidente Massimo Balzi, ha scelto proprio questa inconsueta location per parlare dei due comuni coinvolti e di un progetto che li riguarda. E’ infatti ufficiale l’adozione del Piano strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano: visioni strategiche di valorizzazione e di sviluppo di tutto il territorio, con un orizzonte temporale di 1520 anni. E con una stima di consumo di suolo inferiore allo 0,1% in 20 anni. Grande attenzione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, dunque. Ospiti il sindaco calcesano Massimiliano Ghimenti e il suo omologo vicarese Matteo Ferrucci, che, stimolati dalla conduttrice Carlotta Romualdi, dialogheranno con Marco Macchia, delegato del rettore dell’università di Pisa per i Rapporti con il territorio e Andrea Bertolini, architetto e delegato per il Monte Pisano della Soprintendenza alle Belle Arti di Pisa e Livorno.

Sul tappeto anche il recupero di importanti monumenti come la Certosa di Calci o la Rocca di Caprona: è lì che la Pisaniana si trasferirà con l’inviato Fabrizio Diolaiuti, Pierluigi Nieri, direttore del Museo della Certosa, ed Elena Bonaccorsi direttrice del Museo di Storia Naturale Calci. Per parlare di sviluppo sostenibile ci sarà il contributo del presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli, mentre un’intervista all’assessore al Bilancio di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, illustrerà il lavoro fatto per recuperare la Rocca di Ripafratta. Chiude la trasmissione la "chicca" di Teresa Sichetti, dermatologa e vicepresidente del circolo "Mazzei, che nella sua consueta rubrica "Terra Ambiente Salute" incontra Clive Griffith, storico volto di Videomusic che già più di 30 anni fa si occupava di ecologia in una Tv interamente pensata per i più giovani.