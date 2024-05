La Pisaniana e la bella stagione: "Vi raccontiamo gli eventi estivi"

L’attività della Camera di Commercio della Toscana nord ovest sulle sue tre province di competenza (Pisa, Lucca e Massa Carrara) sarà al centro della puntata di stasera de "La Pisaniana" in onda alle 21 su 50Canale, con un focus particolare su turismo, promozione dei territori e la creazione di sinergie utili per crescita e sviluppo delle realtà produttive ed economiche. Sarà un viaggio tra le tante iniziative in programma per l’estate (e per tutto l’anno) organizzate dalle associazioni di categorie e dalle amministrazioni comunali in cui l’ente ha investito e creduto. Gli eventi e le sfide che caratterizzano i tre territori. Ognuno protagonista di una parte della trasmissione che stavolta si svolgerà nella sede pisana della camera di commercio, in piazza Vittorio Emanuele II.

La Pisaniana, prodotta da 10 anni dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei e dal suo presidente Massimo Balzi, è condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi impegnata a far dialogare i tanti ospiti che si avvicenderanno in studio con ilm presidente dell’ente camerale, Valter Tamburini. Nella consueta rubrica "Cambio di Stagione", Teresa Sichetti, dermatologa e vicepresidente del Circolo Mazzei, ci porterà in un altro territorio ancora, quello livornese, al Tombolo Talasso Resort di Marina di Castagneto Carducci, per parlarci del termalismo e dei suoi benefici. Nella terza parte della trasmissione protagonista sarà Pisa e gli eventi in programma per promuovere un turismo di qualità, la cultura e l’identità locale.

La Camera di Commercio della Toscana nord ovest da anni ha creato il brand Terre di Pisa, un progetto che è diventato un esempio a livello nazionale. Non solo per la promozione di Pisa ma soprattutto dell’intera provincia: le ricchezze e le diversità da scoprire a livello paesaggistico, enogastronomico e culturale. Uno strumento prezioso in un’ottica di turismo slow.

Tra gli ospiti Francesco Oppedisano presidente di Cna Pisa e Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio per le province di Pisa e Livorno e segretario generale operativo del Sindacato Italiano Balneari, con il quale sarà affrontato il tema della direttiva Bolkestein, ma anche Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione San Miniato Promozione che racconterà il neonato Museo del tartufo, Eugenio Leone, coordinatore del Vespa World Days di Pontedera, e in collegamento il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle attività produttive e turismo Paolo Pesciatini che presenterà l’edizione 2024 di ’Marenia non solo mare’ e Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica di Pisa con le prossime mostre in programma a Palazzo Lanfranchi.