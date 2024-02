La Pisaniana celebra gli 850 anni della Torre. Meraviglia in onda dal museo delle Sinopie

La Pisaniana celebra la Torre pendente e I suoi 850 anni vissuti tra meraviglia, timori e sfide vincenti. L’Opera della Primaziale pisana ha aperto le porte del Museo delle Sinopie alla trasmissione televisiva di 50Canale condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi e prodotta dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei (www.circolofilippomazzei.net) e dal suo presidente Massimo Balzi. L’Opera Primaziale è rappresentata dal nuovo presidente Andrea Maestrelli che spiegherà come oggi essa sia organizzata rispetto ai tempi passati, e ci come si stanno svolgendo i festeggiamenti per gli 850 anni della Torre pendente. L’ingegner Nunziante Squeglia, in esterna, racconterà la storia della Torre, dalle origini ai momenti più critici, fino alla nuova stabilità ritrovata agli inizi del Duemila, grazie all’intuizione del professor amiolkowski, che riuscì a ridurre la pendenza del celebre monumento allungndone la vita di almeno 300 anni. Il presidente Maestrelli parlerà anche del suo ruolo di presidente dell’Associazione Fabbricerie italiane e del delicato equilibrio che le grandi cattedrali sono chiamate a mantenere, essendo esse sia luoghi di culto sia scrigni d’arte e mete di turismo internazionale e la sfida dell’Opera della Primaziale per un futuro della piazza più sostenibile dal punto di vista ambientale, con una rinnovata efficienza energetica ed un sapiente riuso dei materiali. Roberto Cela, direttore tecnico della Primaziale , oltre a parlarci dei protocolli di sicurezza e controlli sulla stabilità delle strutture, introdurrà il Museo delle antichità che aprirà nei saloni adiacenti al Camposanto. Previsti anche gli interventi del professor Salvatore Settis, del segretario della Primaziale Gianluca De Felice, del responsabile del restautor delle superfici decorate Stefano Lupo. Sul campo ci saranno collegamenti con Chiara Di Marco e Simona Rota, restauratrici acrobate che monitorano le superfici esterne dei monumenti senza usare ponteggi Sara Chirico, che restaura i mosaici del cantiere del transetto nord della Cattedrale, Cristina Pucci, impegnata nel restauro del dipinto murario posto all’ingresso Cattedrale e dedicato ai Santi Cosma e Damiano, Umberto Brogi, che si occupa della conservazione delle opere custodite all’interno del Museo dell’Opera da cui sarà collegato.

Manuel Rossi, responsabile dell’archivio storico dell’Opera e, in collegamento, Patrizia Crecchi che si occupa della gestione, ci faranno conoscere questo centro di documentazione, con codici utili per studiosi e restauratori. Francesco Malagola, responsabile del sistema accoglienza/vigilanza e Saverio Magagnini del gruppo responsabile accoglienza e custodia dei monumenti, in esterba racconteranno come sono organizzati i controlli nei musei e l’accoglienza dei flussi turistici nella piazza, più di 3 milioni di persone all’anno, da tutto il mondo. E ancora come sempre, lo spazio curato dalla dottoressa Teresa Sichetti, vicepresidente del Circolo culturale Filippo Mazzei, con la rubrica “Cambio di stagione” e stasera, partendo dalla famosissima lucertola bronzea portafortuna della porta centrale della Cattedrale di Pisa, conAgnese Balducci, racconterà altre storie di animali. Immancabile la ricetta della Pisaniana stavolta affidata all’esperienza di Gianluca Regoli, chef del ristorante Villa Amorosa a Caprona, di Vicopisano.