La pioggia non spegne l’entusiasmo. Tutti in fila per un biglietto all’Arena. E in pochi minuti è tutto esaurito

Non c’è pioggia, diluvio, vento, che possa frenare l’entusiasmo del popolo pisano. D’altronde, Pisa chiama, città risponde. Al mattino di ieri è arrivato l’annuncio della messa in vendita dei biglietti per la sfida con la Cremonese alle 15:30 del pomeriggio, e la notizia si è sparsa immediatamente. La pioggia non ha smesso di scendere un secondo in tutta la giornata, le pozzanghere comandano le strade, ma la voglia e l’ansia di avere assicurata la presenza allo stadio è tanta.

C’è chi, come Daniele Sassetti, che per non rischiare è arrivato davanti al Pisa Store in Borgo Largo addirittura alle 13, con due ore e trenta di anticipo, per lui e per la sua famiglia. Subito dopo, ad arrivare è una signora che per essere lì ha preso un permesso da lavoro. Seguono una coppia di fidanzati, due signore, ragazzi incaricati a prendere il biglietto a tutta la comitiva (è possibile acquistare ciascuno un massimo di quattro). Insomma, alle 14:15 si è già formato un corridoio colorato di ombrelli in pieno centro. D’altronde, tutti ci vogliono essere: la partita, contro la quarta in classifica, può rappresentare un grande passo in avanti nel percorso "lungo e tortuoso" (citando Inzaghi) verso la Serie A. In più, il fatto che si giochi la sera di Pasquetta, nel pieno delle festività pasquali, permette ancora a più gente di essere presente.

Alle 15 si inizia a formare la fila rispettando l’ordine di arrivo. C’è chi tenta di fare il furbetto e viene respinto, qualcun altro invece scavalca. Scoccata la mezz’ora, si aprono le porte del negozio. In fila, tutti connessi comunque sul sito di TicketOne, sperando di fare prima, ma l’esito è incredibile: biglietti in Curva Nord esauriti dopo una manciata di secondi. Piano piano vanno svuotandosi anche gli altri settori. Le prime decine di presenti, però, riescono senza problemi ad acquistare i propri biglietti. Primo, ovviamente, Daniele Sassetti. La lunga attesa in questo caso ha pagato. La soddisfazione di chi è riuscito in quella che è diventata un’impresa è evidente: "Ci volevo essere a tutti i costi. Sempre presente da varie stagioni, non potevo mancare proprio lunedì" dichiara Francesco Del Monaco, con il biglietto in mano. Accanto a lui Tommaso Luppichini: "Menomale ce l’abbiamo fatta a prenderlo. L’Arena sarà una bolgia come sempre. Non vedo l’ora". "Per me il Pisa è una ragione di famiglia, saremo tutti lì" aggiunge Ilenia Sandroni. La risposta del pubblico è stata incredibile: dopo pochissime ore, raggiungere il sold out è cosa imminente. Potrebbero essere superati i 10809 presenti per la sfida con il Modena, con l’Arena che raggiungerà un nuovo record stagionale, per un obiettivo da conquistare.

Lorenzo Vero