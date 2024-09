La pianista Lobefaro in concerto. Protagonista nella hall di Cristiani

Con un concerto della pianista di fama internazionale Greta Lobefaro è iniziata la stagione nella ‘hall della musica’ della ditta “Maro Cristiani. Pavimenti d’autore”. Malgrado abbia soltanto 23 anni, la Lobefaro, come solista o con l’orchestra, ha già attraversato tutta l’Europa: le sue tappe sono infatti state Germania, Svizzera, Ucraina, Russia, Austria, Spagna, Romania, Sud Africa. Lo scorso anno ha vinto fra l’altro il prestigioso festival internazionale “Fryderyk Chopin” e nel XIV concorso pianistico internazionale di Massarosa, uno dei più importanti in Italia, ha vinto il premio relativo al maggior consenso del pubblico. Nella sua esibizione pisana, Greta Lobefaro ha suonato, davanti a un foltissimo pubblico, musiche di Mozart, Chopin, Scriabin, Gubaidulina. Merita segnalare una nota di colore a margine del concerto. Nella sua trasferta pisana (la giovane pianista è nata a Bari ma vive a Roma) era accompagnata dal fidanzato, un giovane nato a Basilea, che è guardia svizzera del papa in Vaticano.