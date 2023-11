La partita finisce 103 a 4: "Un tesoro anche la sconfitta"

Il risultato sul campo alla fine conta per le classifiche, ma bisogna anche guardare oltre. Ed è il gioco stesso a formare, a fare la differenza. E’ la lezione di vita di Laura Guerrini, presidente della Pallacanestro femminile Pisa, non a caso ha una grande esperienza con i bambini grazie ai tanti anni di lavoro nella Neonatologia pisana.

Le ’sue’ ragazze, in occasione della partita con il Bieffe Porcari under 14, hanno realizzato un solo canestro, per un totale di 4 a 103. "Premetto che non ho visto personalmente questa gara, ma, in generale, siamo consapevoli di alcuni nostri limiti: c’è stato un altro esito simile". "Siamo stati fermi negli anni del Covid e tante nostre atlete under 14 e 15 hanno iniziato ad allenarsi da poco –prosegue Guerrini – Hanno cominciato il percorso l’anno scorso o addirittura solo quest’anno, insomma, da pochissimi mesi, ma noi andiamo e guardiamo avanti credendo in loro. E’ evidente che rispetto ad altri gruppi dobbiamo lavorare ancora tanto, ma non ci scoraggiamo".

Dottoressa, è un messaggio comunque positivo quello che esce da questa esperienza.

"Certo. Le nostre ragazze si ritrovano in palestra e fanno attività fisica insieme, si confrontano, non restano a casa davanti ai telefonini o sui social, è già moltissimo, soprattutto dopo un periodo di isolamento per tutti".

Insomma, si insegna anche a perdere.

"Non solo. Lo spirito della nostra società da sempre è quello di crescere brave persone".

E che cosa dice loro?

"La società non vi fa pressione mai. Quello che ci interessa è il comportamento, vogliamo che sia sempre corretto in campo come fuori, nella vita".

Loro come reagiscono?

"Cerchiamo di motivarle sempre. L’allenatore ha svolto un grosso lavoro ma in così poco tempo, a fronte di uno stop di 4 anni, era impossibile fare di più. Ma, ripeto, questa è un’età particolare ed è importante credere in loro".

Ma un po’ di rammarico ci sarà...

"Certo, dispiace per questo risultato, ma faremo tesoro anche di queste sconfitte".

An. Cas.