La parola passa ai 72.474 pisani Oggi urne aperte dalle 7 alle 23

Oggi e domani si vota per il turno di ballottaggio per eleggere il sindaco che guiderà la città nei prossimi cinque anni.

Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra Michele Conti (che al primo turno ha conquistato 20091 voti, pari al 49,96%), sostenuto da Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia-UDC-PLI, Sviluppo e Territorio - Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro - Conti Sindaco, e Paolo Martinelli (16534 voti, pari al 41,12%), sostenuto da Pd, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone - Con Paolo Martinelli, Movimento5Stelle.

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 29 maggio. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto (quindi dopo le 15) e sarà possibile seguire lo spoglio da due schermi collocati in Logge di Banchi, con aggiornamenti in tempo reale.

Gli elettori al voto e le aperture straordinarie degli uffici elettorali.

Sono 72474 i pisani (34759 uomini e 37715 donne) che avranno diritto al voto e si tratta dello stesso corpo elettorale del primo turno, quindi coloro che sono diventati maggiorenni nei 15 giorni successivi non hanno diritto al voto. Anche per il turno di ballottaggio gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali: in via Battisti l’ufficio elettorale al quarto piano resterà aperto oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, mentre quello di via Camillo Guidi, a Marina, sarà aperto solo oggi dalle 7 alle 23. Infine, per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto oggi dalle 9n alle 22 solo l’ufficio anagrafe della Sesta Porta.

Ztl sospesa.

Per agevolare gli elettori nel raggiungimento dei seggi il Comune ha sospeso la Ztl centro storico e Lungarni dalle 6 di oggi alle 16 di domani.

Dove si vota. Sono 86 le sezioni elettorali nelle seguenti sedi: scuole medie Toniolo (via della Qualquonia 5), scuole elementari Zerboglio (via P. Gori 4), scuole elementari Battisti (via Corridoni 42), scuole elementari Sauro (via Sant’Agostino 117), scuole elementare Lorenzini (via Possenti 28), scuola elementare Don Milani (via E. Socci 4), scuole elementari Moretti (via P. Ximenes 13), Villa Medicea (via Palazzi 21, Coltano), scuole elementari Genovesi (via Caprera 118), scuole elementari Parmini (via di Parigi 1), scuole elementari Oberdan (via San Michele degli Scalzi 143), scuole elementari De Sanctis (via di Cisanello 6), Istituto Matteotti (via Garibaldi 194), scuole elementari Gereschi (via U . Viale), scuole elementari Chiesa (via San Francesco 27), Liceo artistico Russoli (via S. Frediano 13), scuole elementari Collodi (via Collodi 24), scuole materne Ciari (via L. da Vinci 2), scuole materne Agazzi (via Galiani), scuole elementari Filzi (via L. da Vinci 2), scuole elementari Toti (via T. Rook), scuole elementari Novelli (via F. Cilea 1), scuole elementari Biagi (via Conte Fazio 75), scuole elementari Rismondo (via Livornese 750), scuole elementari Viviani (via Arnino 1), Virgo Fidelis (via dei Frassini. Si vota anche in ospedale, al Santa Chiara di via Roma 67 (edificio 06), e Cisanello in via Paradisa 2 (seggio allestito all’edificio 30E).

gab.mas.