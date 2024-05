La Nuti nel cda di Toscana Aeroporti. Auletta: "Decisione sconcertante". La rettrice: "Figura indipendente"

"Il mio sarà un contributo indipendente. Perché lo prevede la legge e la mia sensibilità personale. La figura di consigliere di amministrazione indipendente nelle società quotata in borsa è normata dalla legge, soprattutto per i docenti universitari. E proverò a dare il mio contributo nel campo del management e della gestione delle imprese. Al servizio di Pisa e della Toscana". Così la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti, risponde indirettamente a Ciccio Auletta, il consigliere comunale di Diritti in Comune che nei giorni scorsi le ha indirizzato una lettera aperta dopo la sua nomina nel board di Toscana Aeroporti. "Abbiamo appreso con sconcerto la sua decisione di candidarsi nella lista presentata dal socio privato - ha scritto Auletta - e lo sconcerto si è trasformato in incredulità quando abbiamo letto le sue prime dichiarazioni con le quali spiega alla città di essersi presentata come ‘indipendente. Parole prive di qualsiasi fondamento, in quanto ha scelto una parte ben precisa con cui candidarsi e quali interessi rappresentare in quel consiglio di amministrazione: quelli privati". Accusa che è stata respinta al mittente da Nuti: "Non mi sono candidata, ma mi è stato chiesto se ero disponibile a sedere nel cda e ho fatto subito presente che avrei avuto piena autonomia di pensiero come previsto dalla legge e, soprattutto, per la mia coscienza. Non mi interessano le polemiche politiche: mi limito a osservare che il mio impegno pubblico è da sempre improntato al voler provare a dare un contributo attraverso le mie competenze. E il mio impegno per la Toscana e per Pisa non è in discussione, certo non per favorire un privato ma per contribuire allo sviluppo del territorio. La penso così: preferisco impegnarmi in prima persona, piuttosto che rinunciare a determinate sfide con ricadute evidenti per la nostra comunità".

Dal canto suo Auletta ha anche evidenziato che la recente nomina di Nuti nel board aeroportuale è una questione "di opportunità visto il ruolo che ricopre in qualità di rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, una pubblica istituzione: la sua nomina come rappresentante di una multinazionale in una compagine societaria in cui si trovano enti pubblici come il Comune e la Provincia di Pisa, la Regione Toscana rappresenta un cortocircuito senza precedenti nei rapporti istituzionali che non può essere in alcun modo avallato". "Non sono lì in qualità di rettrice - ha concluso Nuti - ma per le mie competenze accademiche, peraltro, lo ripeto, normate dalla legge. Sto studiando i dossier per provare ad essere all’altezza del compito, non certo per parteggiare politicamente per qualcuno e per qualcosa".