La nuova opera di Scarpellini alla Biblioteca Peppino Impastato

Oggi alle 18.30, alla biblioteca comunale Peppino Impastato di Cascina, Alessandro Scarpellini annuncerà l’uscita del suo nuovo libro, "La vecchia credenza, una carezza futura", edito da Felici Editore. L’evento, a ingresso libero, si tiene nell’ambito del Festival della lettura "Libri lungo le mura", quest’anno alla seconda edizione, realizzato dal Comune di Cascina con il patrocinio della Regione Toscana. L’autore, vincitore di prestigiosi premi e riconoscimenti per la poesia e narrativa, racconta nel libro la storia della sua famiglia, di suo padre detto "il bimbo", partigiano a sedici anni, dei lungarni, delle case popolari, delle delusioni e della speranza di un’altra vita. "Mio padre fra gli olivi era un cervo agile - si legge sul retro di copertina -, sapeva superare pietre e declivi, trovare l’acqua dove sembrava che non ci fosse. Di lui ho saputo dai suoi compagni della Nevilio Casarosa di quando andava con lo Sten a combattere i nazifascisti per un’Italia diversa, un mitra quasi più grosso di lui ragazzino e le scarpe mal risuolate". Interverrà nel corso dell’incontro lo storico Pier Luigi Orsi che ha curato la prefazione.

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’evento, inoltre, l’attrice Stefania Pugi, il regista teatrale Fabrizio Meini (Hystrio Teatro), i musicisti Giulia Coccoli e Alfonso de Pietro, nonché l’editore Fabrizio Felici.