La notte di Miss Litorale Al Golf Club si incorona la più bella dell’estate

Sarà proclamata stasera sulla passerella del Golf Club di Tirrenia la nuova Miss Litorale, la quarantunesima nella storia della manifestazione organizzata da Pro Loco litorale Pisano e inclusa nel cartellone unico di Marenia Nonsolo mare 2023. La sfilata delle 18 modelle in gara sarà presentata come tradizione da Stefano Bini, autentica anima di questa kermesse da moltissimi anni nonostante ormai suoi impegni professionali lo abbiano portato da tempo a girare il mondo come apprezzato organizzatore e regista di eventi di moda a livello internazionale. L’inizio è previsto alle 22 nel green sottostante la Club House. L’accesso è libero dalle 21 fino a esaurimento posti e chi sceglierà di cenare al ristorante del Golf club avrà i posti riservati nell’area evento. La scaletta prevede due passerelle per le 18 aspiranti miss sfileranno prima in abito e successivamente in costume da bagno: in gara ci sono Aurora Bertani, Benedetta Bani, Chiara Baudone, Emma Avadanei, Erika Lago, Francesca Giannettoni, Ginevra Arboscello, Giorgia Manzi, Giulia Caushaj, Giulia Meucci, Giulia Taddei, Ludovica Cecchi, Martina Manfredi, Martina Vagelli, Sofia Bertani, Stelina Gjevori, Viola Morelli e Viviana Contini. Le ragazze risponderanno anche alle domande dei giurati che serviranno a conoscere un po’ meglio la personalità, i sogni, le aspirazioni di ciascuna di loro e diventano anche un elemento prezioso di valutazione per la giuria per esprimere giudizi che possano andare anche oltre la mera valutazione estetica. Nel corso dello show vi saranno anche le esibizioni di alcune scuole di danza del territorio e la consegna alle miss di alcuni libri de parte della casa editrice pisana Dreambook, di Stefano Mecenate, che anche per quest’anno ha rinnovato la manifestazione con Miss Litorale.

"Regalare libri - ha spiegato Bini - è un premio originale e un’iniziativa che porta valore aggiunto alla nostra manifestazione. Miss Litorale è un piccolo concorso che si sviluppa in alcuni degli stabilimenti balneari di Tirrenia e Marina di Pisa che hanno avuto il piacere di ospitare l’elezione della propria Miss nel corso delle diverse tappe. Le varie vincitrici e le classificate hanno così guadagnato l’accesso alla finale. Il nostro è un concorso indipendente, del tutto scollegato da tutti gli altri anche a livello nazionale ed è un gioco, un divertimento, per queste giovanissime bellezze del nostro territorio che possono vivere la loro partecipazione senza inutili pressioni".