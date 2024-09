La Normale aderisce all’iniziativa Bike to work, per una mobilità sostenibile

Pisa, 19 settembre 2024 - La giornata del Bike to Work fa parte delle misure intraprese dalla Scuola Normale per diffondere i valori del Piano Spostamenti Casa-Lavoro. È stato infatti visto che coloro che abitano nella fascia di distanza tra i 5km e i 20km usano prevalentemente l’auto o la moto come mezzi per recarsi al lavoro. Per questo, in collaborazione con gli altri atenei cittadini, la Scuola Normale ha previsto specifiche convenzioni con Autolinee Toscane e Trenitalia atte a incentivare gli spostamenti casa-lavoro senza l’uso di auto e moto.

Per il secondo anno consecutivo la Scuola Normale Superiore partecipa alla giornata “Bike to Work ” che si terrà venerdì 20 settembre 2024 a partire dalle 8.45 presso il Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri a Pisa, rivolta al personale di ricerca, a quello tecnico-amministrativo, agli allievi della Scuola. Promossa in Italia dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) durante la settimana europea sulla mobilità sostenibile, l’iniziativa vuole stimolare la comunità dei cittadini a riflettere sulla possibilità di spostarsi per lavoro e studio utilizzando mezzi alternativi all’auto. Per questo a 150 partecipanti sarà applicata la punzonatura delle biciclette. Questa misura, un efficace deterrente dei furti, consiste nell’incisione con una punta metallica di un codice identificativo difficilmente eliminabile in un punto ben visibile sul telaio. Viene inoltre rilasciato un libretto che attesta la proprietà del veicolo e il codice “punzonato” viene inserito in un database nazionale (in caso di un eventuale passaggio di proprietà, la bicicletta viene venduta insieme al libretto e il database viene aggiornato). Alla giornata parteciperanno il Direttore della Scuola Normale Luigi Ambrosio, l'assessore alla mobilità urbana ed extraurbana del Comune di Pisa Massimo Dringoli e il consigliere FIAB Carlo Carminati.