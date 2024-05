"La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo: Secondo appuntamento con talk show su sostenibilità, musica e senso di comunità"

Domani alle 18 va in scena il secondo appuntamento con i talk show del La Nazione su sostenibilità, musica, libri e arte. Ma anche giovani e senso di comunità. "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo" è la rassegna che affronta temi legati al costume del nostro tempo. Realizzata in collaborazione con l’associazione Mediterranea Music e con l’allestimento tecnico di Play on service di Alla Vigna group, proseguirà il 22 maggio con un talk show sul senso di comunità insieme al giornalista de La Nazione, Saverio Bargagna (autore del libro "Il più buono del paese", Astarte edizioni),Stefano Agnoloni, maestro di bon-ton e personaggio Tv, l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, e Fabrizio Di Sabatino, storico commerciante di abbigliamento del centro torico. La rassegna è sostenuta da Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Bar Camarillo, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Filippo Mazzei, Del Colle, Padel Hero, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg.