La mobilità si fa dolce. Piste ciclabili e luci. Un tris di cantieri per cambiare Pisanova

Una riqualificazione di Pisanova con un’attenzione alla rete ciclopedonale con un percorso in continuità, al centro cittadino e ai principali servizi distribuiti nell’area. È l’obiettivo dei nuovi lavori che interesseranno via Frascani, via Pungilupo e via di Padule. L’intervento, finanziato con fondi Pinqua per un importo di 3.500.592,47 euro prevede la realizzazione delle piste ciclabili lungo le tre arterie, la sostituzione dei 63 lampioni stradali presenti, la creazione di una rete di illuminazione per la nuova ciclovia e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre, i lavori miglioreranno la fruibilità e la sicurezza stradale delle vie interessate. I nuovi percorsi ciclopedonali interesseranno 6412 mq, a cui se ne aggiungono altri 127 di tratti a raso, 490 di attraversamenti, per un totale di 7029. I tracciati ciclabili saranno larghi 2.5 metri e una pavimentazione in bitume. I percorsi pedonali avranno invece la larghezza di 1,5 metri.

"I lavori sono parte del percorso di riqualificazione del quartiere di Pisanova - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa – e insieme al grande nuovo parco urbano di via Pungilupo dimostrano in modo evidente la nostra volontà di aumentare la qualità della vita di chi abita nei quartieri. Una vera e propria riappropriazione degli spazi, da troppo tempo abbandonati, che vuole dare risposte concrete anche alle giuste richieste di chi non abita nel centro storico". Il vicesindaco sottolinea inoltre che i lavori aiuteranno moltissimo i ragazzi delle scuole ‘Gereschi’ e ‘Galilei’, a "raggiungere i plessi in bicicletta con percorsi sicuri e in sede protetta".

In via Frascani sarà creato un tratto di pista ciclabile lungo circa 150 metri, tra via Pungilupo e via Paradisa. Si svilupperà costeggiando il marciapiede pedonale sul lato est della viabilità carrabile. È inoltre previsto, accanto alla pista, anche il completamento del marciapiede largo 1.5 metri. Sarà infine realizzato un passaggio ciclabile rialzato all’intersezione tra via Frascani e via Pungilupo, e saranno demolite le isole spartitraffico.

Su via Pungilupo la ciclopedonale si svilupperà interamente fuori dalla carreggiata stradale, sarà demolito e ricostruito il percorso pedonale tra via Frascani e via di Padule. Nell’ultimo tratto della via, verso via di Padule, nello spazio prima della curva sarà posizionata un’area attrezzata a servizio della pista ciclabile con colonnine per il ricovero delle biciclette e la sosta. Completerà l’intervento la fresatura e il ripristino dello della pavimentazione bituminosa dell’intera carreggiata.

In via di Padule sarà realizzato una ciclopedonale lunga 500 metri, dalla rotatoria d’intersezione con via Bargagna a via Pungilupo. Nel primo tratto sarà rimodulata la carreggiata, eliminando le isole spartitraffico e parte degli attraversamenti. La pista sarà realizzata sul lato destro di via di Padule, tra la curva di ingresso e l’incrocio con via Il Sanguigno, dove sarà fatto un nuovo attraversamento. In corrispondenza delle scuole saranno fatte delle strisce pedonali rialzate, illuminate ad hoc e con un’apposita cartellonistica. Dal nuovo attraversamento fino all’incrocio con via Bargagna, la ciclabile proseguirà sul lato opposto della carreggiata, lungo l’area di parcheggio fino all’area verde.