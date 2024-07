La Misericordia di Vecchiano e le donne

Un evento per dare spazio, volto e voce alla donna di tutti i giorni. Torna, a Vecchiano, per l’11ª edizione "Perché donna", un evento a cura della Misericordia di Vecchiano Odv. Sabato 6 luglio dalle 21,30 sarà di scena l’annuale appuntamento, in piazza Pier Paolo Pasolini, all’interno della programmazione dell’estate vecchianese, con il patrocinio del Comune di Vecchiano. Una sfilata di volti e storie.

"Una manifestazione dedicata a tutte quelle donne che hanno avuto ed hanno voce e coraggio di denunciare violenze e abusi, per quelle donne che quel coraggio non ce l’hanno e soprattutto per tutte quelle donne che quel coraggio lo hanno avuto, ma non è bastato ed oggi non hanno più voce- affermano gli organizzatori- è una manifestazione in cui vogliamo gridare questo coraggio con delicatezza, portando in passerella la donna di tutti i giorni". Una sfilata realizzata in collaborazione con gli sponsor locali: Bimbi Stellari, Paoli intimo maglieria, Tunnel abbigliamento, Umma Basket e A.S.D. Vecchiano Spa Calcio.