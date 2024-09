La marea degli atleti riempie il centro di Pisa: "È la metafora della vita. Risultati con la fatica"

Al calar del sole i lungarni sono già strapieni di stand e di ragazzi che praticano sport. Sono 125 le associazioni sportive che hanno aderito alla seconda edizione della Notte bianca dello sport, promossa dal Comune, e che ha gremito il centro cittadino di decine di migliaia di persone tra ragazzi e famiglie fino a notte fonda. "Questo evento - ha detto il sindaco Michele Conti inaugurando la manifestazione - fa capire quanto in città lo sport sia presente e quanto le associazioni, che voglio ringraziare per la loro presenza, svolgano un ruolo importantissimo nell’avvicinare i ragazzi, i bambini all’attività sportiva. Serate come queste servono a promuovere e valorizzare lo sport come attività formativa e sono fiducioso che diventeranno un appuntamento fisso per la città".

Accanto a lui il vicecampione olimpico di scherma, Filippo Macchi e l’assessore allo sport Frida Scarpa. "Ho imparato - ha detto il primo - che lo sport è la principale metafora della vita e che ti insegna quanto il lavoro, la fatica e la determinazione, insieme a uno stile di vita sano, permettano di raggiungere gli obiettivi". "Pisa - ha aggiunto Scarpa - risponde sempre con entusiasmo e affetto alle iniziative dedicate allo sport. La grande famiglia dello sport pisano si riunisce in questo appuntamento che vuole essere un marchio per la nostra amministrazione comunale. Non è solo un evento sporadico, ma il frutto di un lavoro continuo per fare politiche pubbliche rivolte alle associazioni sportive, che vivono grazie all’impegno quotidiano dei volontari e delle stesse famiglie". Ieri pomeriggio sul Ponte di Mezzo è stato anche premiato Enrico Carrara, campione intercontinentale Iska della disciplina Muay Thay e si sono svolti due talk televisivi con ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico con gli atleti Anna Bongiorni, Daniele Meucci, Silvia Terrazzi, Lucrezia Ruggiero, la nazionale paralimpica di sitting volley e i ct della nazionale paralimpica di scherma, Simone Vanni e Francesco Martinelli, oltre a Marco Macchio e Luca Fanucci, rispettivamente delegati del rettore per lo sport e l’inclusione, oltre al garante dei disabili, Alessandro Di Ciolo. Foto, applausi e ragazzini (e mamme e babbi) in delirio allo stand del Pisa Sporting Club, subito dopo la vittoria sul Brescia, i giocatori Caracciolo e Calabresi. Che si sono prestati a qualche scambio di biliardino con i giovanissimi fans.

Gab. Mas.