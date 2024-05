La mappa dei Comuni sostenibili. Un libro-guida che parla pisano

Il percorso verso un futuro sostenibile è fatto di storie, di bellezza, di luoghi e di buone pratiche. Tutto questo è raccontato nella Guida dei Comuni Sostenibili, grande novità del 2024 della Rete dei Comuni Sostenibili, una vera e propria raccolta di cronache dai "paesi di domani" o meglio, dai "comuni di domani". Quasi cento Comuni e oltre mille buone pratiche, percorsi e iniziative descritte per raccontare l’Italia che ci prova, l’Italia dei sindaci e degli amministratori locali che crede che sviluppo sostenibile e turismo possano correre di pari passo. Esce oggi e viene presentata in occasione della inaugurazione dl Salone del Libro di Torino.

La guida, pubblicata da Edizioni Ets, casa editrice con sede a Pisa, aiuterà a scoprire nuove mete anche ai viaggiatori che scelgono il turismo sostenibile, lento, accessibile, green e smart e che in queste pagine troveranno tanti buoni motivi per visitare le città e i paesi della Rete dei Comuni Sostenibili, tra beni recuperati tramite progetti di rigenerazione urbana e aree verdi riqualificate".

"La Guida dei Comuni Sostenibili - afferma Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete e curatore del progetto - sarà inoltre un importante punto di riferimento per gli amministratori, per scoprire esperienze virtuose e replicare buone pratiche e modelli di successo. Ci saranno i luoghi della sostenibilità da visitare, con una descrizione delle principali informazioni e caratteristiche e una panoramica sulle esperienze virtuose di comunità sostenibili".

Un qr-code rimanderà a una pagina web con ulteriori approfondimenti, documenti e video. La guida si può acquistare in tutte le librerie italiane, online e in occasione dei tanti eventi di presentazione che saranno organizzati dalla Rete. Di recente è stata sottoscritta dai sindaci presenti all’assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili, a Roma, la Carta dei Comuni Sostenibili. Si tratta di un modo concreto di pensare alla strategia amministrativa comunale (e anche provinciale). Con la Carta, si configura la strategia di sostenibilità all’interno della strategia comunale, ossia a supporto del Documento Unico di Programmazione, che è lo strumento utilizzato dai comuni per costruire la propria pianificazione amministrativa. In questo modo ogni sindaco e amministratori locale può dare il proprio contributo per la crescita dello sviluppo sostenibile.