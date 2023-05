La lotta contro il ladro Dopo il furto in una casa l’inseguimento e la cattura

di Saverio Bargagna

L’allarme ulula, aprendo uno squarcio nel cuore della notte. E’ mezzanotte e cinquanta quando una pattuglia della Squadra Volanti della polizia giunge di gran carriera in via Martin Luther King a San Giuliano per l’allerta in un’abitazione privata. Il segnale elettronico ha fatto scattare il meccanismo di difesa e gli agenti sono tanto rapidi da sorprendere due persone che stanno uscendo dalla casa di gran carriera.

I poliziotti lanciano l’"alt", ma il monito rimane inascoltato. Scatto un inseguimento a piedi. Uno dei ladri riesce a fuggire, ma l’altro viene bloccato a terra. Ne scaturisce una colluttazione al termine del quale il delinquente si arrende, ma i due poliziotti riportano traumi alle mani con prognosi di 10 giorni per entrambi. Immobilizzato il ladro viene ammanettato e quindi perquisito. All’interno dello zaino ecco comparire una marea di oggetti, ben 41 (nella foto): un computer, monili in oro – per migliaia di euro –. oggetti trafugati e oggetti da scasso. Nel giubbotto del ladro, inoltre, viene ritrovata altra refurtiva. Tutto il materiale è stato quindi sequestrato. Intanto il proprietario di casa ha ringraziato i poliziotti per la tempestività dell’intervento e il recupero dei beni rubati.

Ma la polizia ha fermato anche un secondo ladro, stavolta un 21enne egiziano. Il fatto è avvenuto alle 19 di giovedì nel centro "Tecnomat" in via delle Colombaie. Qui gli addetti alla sicurezza hanno fermato un uomo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare della merce. I poliziotti lo hanno preso in consegna, identificandolo formalmente, e restituito la refurtiva del valore di circa 80 euro alla direzione della struttura commerciale. Il 21enne aveva prelevato diversi utensili nascondendoli nello zaino, e per superare indenne i controlli elettronici alle casse aveva staccato le placche antitaccheggio avvalendosi di una lama di oltre 7,5 cm rinvenuta, a seguito di perquisizione, all’interno del portafoglio che aveva nella tasca dei pantaloni.