La locomotiva del trammino ora è protetta

Lavori in corso sulla locomotiva del trammino collocata in Piazza delle Baleari a Marina di Pisa e ormai logorata dalla ruggine. Nei giorni scorsi è stata installata una copertura a protezione della “Dante Alighieri”, la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea ora riqualificati come pista ciclabile, sarà oggetto di lavori di manutenzione. La locomotiva fu collocata nell’estate del 2021 in piazza Baleari, da allora i problemi sul suo degrado dovuto al salmastro ed al libeccio si sono ripetuti negli anni. Qualche settimana fa era stata paventata dal Comune di Pisa anche l’idea di poter traferire la locomotiva in un’altra località.