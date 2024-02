La lettura interpretata del suo ultimo discorso al Parlamento

"Matteotti al Matteotti" è il primo appuntamento di oggi. Gli studenti dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri di via Garibaldi a Pisa, coordinati dalla professoressa Alessandra Racioppoli, metteranno in scena una lettura interpretata dell’ultimo discorso di Matteotti al Parlamento. A vestire i panni di Giacomo sarà Emiliano Foresti. A seguire ci sarà la lettura in chiave attuale dello scambio epistolare tra Matteotti e la moglie Velia. Giacomo sarà Marco Tognetti, Serena Cabra Velia, voce narrante di Eleonora Carta. "Sarà simulata – spiega la professoressa Racioppoli - una piccola interrogazione. Sei domande alle quali saranno chiamati a rispondere gli alunni Fiore Carri, Davide Canuzzi, Emanoil Panichelli, Benedetta Pasqualetti e Greta Turini. Gli studenti hanno scoperto un Matteotti nuovo: un uomo con affetti, passioni, un padre e un marito" interverranno oggi, dalle 9.30, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’assessore alla scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli e Saulle Panizza per l’Università di Pisa. Modera Claudia Napolitano, responsabile Pisa University Press.