La Lettura della Passione arriva a Cascina

Cascina, 22 marzo 2025 - Appuntamento musicale da non perdere a Cascina. Martedì 25 marzo alle 21, nella Chiesa giubilare di Madonna dell’Acqua a Cascina, si terrà un appuntamento musicale d’eccezione: ad accompagnare la lettura della Passione di Luca (le voci recitanti saranno Andrea Buscemi e Martina Benedetti) ci sarà la Cappella di Musica della Cattedrale di Pisa diretta dal maestro Riccardo Donati. Nella cornice esclusiva di una delle chiese giubilari dell’Arcidiocesi, la struggente lettura della Passione di Luca con l’esecuzione magistrale di mottetti a cappella eseguiti da una delle istituzioni musicali più antiche e prestigiose del mondo. L’iniziativa beneficia del patrocinio del Comune di Cascina. La Lettura della Passione (nella versione proclamata in occasione della Domenica delle Palme) intercalata dai mottetti eseguiti dalla Cappella musicale della Cattedrale è ormai una tradizione dei concerti di Quaresima organizzati dall’Associazione Culturale Il Mosaico: quest’anno, data la solennità del periodo giubilare, grazie al Capitolo Metropolitano della Primaziale Pisana, all’Opera della Primaziale Pisana e alla Fondazione Pisa, la Cappella Musicale sarà impegnata in una mini tournée sul nostro territorio. Infatti lo stesso concerto verrà replicato nelle prossime settimane nelle altre due chiese giubilari della Diocesi: il giorno giovedì 3 aprile alle ore 21:00 nel Duomo di Pietrasanta e il giorno sabato 12 aprile alle ore 21:00 nella Cattedrale di Pisa. Ingresso libero.