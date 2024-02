La "leggenda" Meucci . Supera anche se stesso

Un campione che non smette mai di stupire. Daniele Meucci, 38 anni e con le Olimpiadi di Parigi alle porte, ha corso la maratona più veloce della sua carriera. È successo domenica a Siviglia, un personal best che per l’ingegnere pisano è una soddisfazione da brividi, il risultato di fatica, serietà e determinazione, l’inizio di un nuovo ‘capitolo’ che si apre, inaspettatamente, dopo 20 anni. La benzina c’è, le gambe pure.

E l’entusiasmo è la marcia in più. "Straripante, enorme, meravigliosa! Questa è la felicità che sto provando adesso! 2:07:49 a Siviglia, il mio miglior tempo di sempre!": queste le parole cariche di emozione di Daniele Meucci. "Per arrivare preparato a questo appuntamento – racconta - sono stato in Kenya per molti giorni, immerso nella cultura e nella disciplina che caratterizzano i migliori atleti del mondo. Le ultime due settimane sono state particolarmente impegnative: da solo in un campo di allenamento avendo come compagnia solo i miei pensieri ed il sostegno di una fantastica cuoca. Riso, pollo, ‘ciapati’, ‘cabbage’ e ‘ugali’ non erano solo pasti, ma carburante per la mia voglia di dare il massimo ieri. Le albe in Kenya hanno una magia tutta loro ed io le ho vissute con passione mentre percorrevo chilometri su chilometri, sperando di centrare il mio obiettivo; l’idea di non riuscire a conseguirlo mi accompagnava lungo ogni passo, ma era anche il motivo che mi spingeva a dare il massimo".

E ancora: "Lasciare a casa la mia preziosa famiglia è stata la decisione più difficile, ma il loro amore ed il loro sostegno a distanza mi hanno dato la forza di inseguire e raggiungere questo mio sogno. È vero, sulla carta ho 38 anni, ma un ho cuore che batte con la forza di un ragazzo e un paio di gambe che non ne vogliono sapere di rallentare; essere definito ‘vecchio’ da alcuni non ha mai intaccato la mia determinazione: dentro di me c’è ancora tantissimo entusiasmo e tantissima passione per la corsa!" Daniele Meucci parla di "meta condivisa": "Grazie alla mia famiglia, al mio allenatore Luciano Di Pardo, ai miei amici e a tutti coloro che credono in me, in primis l’Esercito Italiano! Questo record personale non è solo un traguardo raggiunto: è anche l’inizio di una nuova sfida; da domani testa bassa e andare, c’è ancora del margine!". Francesca Bianchi