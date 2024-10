La IES scende in campo, non solo per lo sport, ma per una causa ancora più grande

Pisa, 2 ottobre 2024 – La IES Basket Femminile Pisa, all’esordio tra pochi giorni nel campionato di Promozione femminile, ha deciso di scendere in campo, questa volta non solo per lo sport, ma per una causa ancora più grande: la donazione di sangue. Grazie al sostegno dello sponsor ABzero e dell’associazione Fratres Pisa, la squadra ha scelto di agire insieme per rispondere alla carenza di sangue che sta colpendo la città di Pisa e l'intero territorio. In un momento di emergenza come questo, Pisa ha bisogno di una risposta forte e unitaria, donare sangue è un gesto semplice, ma di grande valore, e la squadra è orgogliosa di poter fare la propria parte.

ABzero, sponsor della squadra e azienda innovativa che realizza capsule per il trasporto di sangue attraverso droni, ha condiviso e supportato l'iniziativa, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel promuovere il benessere collettivo. “Invitiamo tutti i cittadini di Pisa a fare lo stesso. Donare sangue -si legge in una nota della società pisana- è un piccolo gesto che può salvare vite. Rivolgiti alla Fratres Pisa e ai centri trasfusionali locali per informazioni su come e dove donare”.