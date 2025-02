La grande festa per i 30 anni di Legambiente Pisa

Pisa, 28 febbraio 2025 - Nel 1995, un piccolo gruppo di persone mosse dalla voglia di cambiare le cose e di farlo in nome dell’ambientalismo scientifico, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, ha fondato il circolo di Legambiente Pisa. Oggi, dopo 30 anni, le persone sono cambiate, ma i valori, lo spirito e la voglia di trasformare la realtà rimangono immutati. Per celebrare questo importante traguardo, Legambiente Pisa lancia un concorso aperto a tutti coloro che hanno vissuto un’esperienza nel circolo. In palio cesti equosolidali e bio o un'escursione guidata.

C’è tempo fino al 30 marzo per partecipare, inviando un contributo all’indirizzo [email protected] e gareggiando in una delle tre categorie: foto più bella, racconto più divertente, racconto più emozionante. Le premiazioni e le votazioni si svolgeranno sabato 12 aprile, a partire dalle 17, durante "l'Apericigno", l'apericena al Circolo Alberone. A breve verrà pubblicato il programma completo della giornata.