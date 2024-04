La grande bellezza: "Addio asfalto. Piazza Duomo sarà lastricata"

Sparirà l’asfalto dall’intera piazza sostituito da una piastrellatura in pietra arenaria: "Per un progetto molto bello e suggestivo". Piazza dei Miracoli presto cambierà volto grazie ad un piano estremamente ambizioso ma anche tecnicamente complesso.

Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, sparirà l’asfalto da piazza dei Miracoli?

"Ci stiamo lavorando. Abbiamo redatto un progetto preliminare in accordo con l’Amministrazione comunale. Vogliamo piastrellare tutta via Duomo fino a piazza Arcivescovado con pietra arenaria. Intendiamo quindi estendere questo intervento anche a tutte le vie interne a piazza Duomo".

Con quale tempistica?

"Il progetto è stato informalmente presentato alla Sovrintendenza e siamo in attesa delle su osservazioni. Intanto ci siamo mossi anche con la Fondazione Pisa che ha apprezzato e gradito questa nostra volontà. Ci aspettiamo, per tanto, delle risposte affermative e favorevoli sia da parte della Soprintendenza che della Fondazione per iniziare i lavori a stretto giro. Impossibile in questo momento stabilire tempi tecnici. Però...".

Che cosa?

"Simili operazioni sono possibili grazie all’apertura di collaborazioni. Noi siamo sempre aperti al confronto. Non a caso..."

Dica.

"Abbiamo aperto un tavolo con la Scuola Normale dal quale scaturirà un percorso turistico che permetterà un collegamento fra il Camposanto monumentale e la Torre del Conte Ugolino nel nome di Dante. Un itinerario che si aggiungerà alla nostra proposta turistica".

In piazza Duomo nascerà anche un nuovo museo. Di che cosa si tratta?

" Un altro grande impegno per L’Opera. Si tratta della realizzazione del nuovo progetto di museo delle "Opere antichi pre-medioevali" che sarà collocato negli spazi adiacenti al Camposanto monumentale con una Commissione scientifica Presieduta dal prof. Salvatore Settis e con i progettisti dello studio Guicciardini&Magni di Firenze. Ma stiamo recuperando anche un altro luogo meraviglioso".

Il giardino della Limonia in via Capponi.

"Un posto stupendo. Il progetto richiama l’impianto settecentesco disegnato secondo il modello all’italiana diviso in viali ricoperti di ghiaia e varie aiuole. Il giardino della Limonaia è una pertinenza del palazzo dell’arcivescovado, ma presumo che – una volta recuperato, per determinati eventi– possa anche essere aperto alla cittadinanza per consentire appunto di veder questo spazio che è davvero fantastico".

Tanti progetti in un contesto importantissimo come gli 850 anni della Torre di Pisa?

"Che saranno festeggiati con grandi eventi. Il 19 luglio vi sarà uno spettacolo con la partecipazione di Toni Servillo mentre il 9 agosto un concerto con la presenza del tenore di fama internazionale Francesco Meli".