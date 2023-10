La giornata della prevenzione: visite e consulenze gratuite

Pisa, 19 ottobre 2023 – Il ruolo strategico della prevenzione, nella consapevolezza che anche le nostre scelte possono fare la differenza. A Pisa c’è una intera giornata, il 27 ottobre alla Stazione Leopolda a partire dalle 10 fino alle 19 ad ingresso libero. Con visite e consulenze gratuite. Organizza Unikey Corporation, azienda di marketing con il patrocinio del Comune. La Giornata della Prevenzione è un momento importante e significativo, ed è un evento nato per sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi e porre attenzione sul tema della salute. L’obiettivo è quella di dare la possibilità alle persone di effettuare visite gratuite di prevenzione e di controllo, ricevere indicazioni e consulenze ed assistere ad iniziative collaterali, sostenendo così una campagna di informazione e diffusione a scopo sociale.

Tra gli screening gratuiti che si potranno effettuare ci sono la misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma, visita acustica, ecografia alla tiroide, elettrocardiogramma, ecodoppler ai vasi carotidei, valutazione osteopatica e podologica e molti altri ancora. Inoltre, durante la manifestazione mini corso di tecniche di primo soccorso, dimostrazione manovre salvavita e disostruzione pediatrica. Ogni attività partecipante avrà l’occasione di far conoscere i propri servizi e la propria professionalità. Sono state infatti coinvolte attività commerciali, enti locali, associazioni, fondazioni, figure professionali specializzate nel settore che avranno modo di far conoscere e provare i propri servizi, in forma del tutto gratuita.

L’obiettivo è quello di far vivere a chi parteciperà una giornata intensa che possa essere utile per la propria salute e per il proprio benessere, oltre a sensibilizzare i cittadini su un tema così importante molto spesso sottovalutato e lasciato al caso e preso in considerazione solo nei momenti di bisogno. L’evento è anche una preziosa opportunità per mettere in relazione professionisti e utenti con l’obiettivo di restare aggiornati sui servizi. E per fare squadra, tutti insieme, per la salute delle persone.