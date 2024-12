La Fabbrica di Santa Claus ha già aperto le porte: Lego, lettere e riciclo

Lo spirito natalizio è già arrivato in città, e non poteva mancare anche quest’anno "La Fabbrica di Babbo Natale" evento nato nel 2012 nel cuore di Pisa con il patrocinio del Comune. Il villaggio di Natale è come sempre agli Arsenali Repubblicani che si trasformano in un luogo magico, con un’atmosfera natalizia ed eventi pensati appositamente per i bambini e le loro famiglie. La fabbrica di Babbo Natale ha aperto i suoi battenti ieri e rimarrà aperta il giorno 1° dicembre e nei due fine settimana successivi 6-7-8 e 13-14-15 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30. Le attività offerte durante la manifestazione sono tantissime. Ogni angolo del villaggio è animato e colorato, facendo rivivere la tradizione e la magia del Natale. Con scenografie a tema: la tipica casa di Babbo Natale e scene incantevoli con manifestazioni di elfi affaccendati nel preparare i regali. I bambini possono persino salire sulla slitta trainata dalle renne. Uno dei momenti clou di "La Fabbrica di Babbo Natale" è infatti proprio l’incontro con Santa Claus. Questo gentile uomo barbuto accoglie ogni bambino con un sorriso caloroso, ascoltando le loro richieste e desideri, e rendendo ogni incontro un’esperienza unica e indimenticabile. L’ufficio postale di Babbo Natale è un’altra attrazione che entusiasma i piccoli visitatori: qui, i bambini possono scrivere la loro lettera, esprimendo desideri e sogni da inviare al Polo Nord. Ma ancora, tra i laboratori, spicca quello di riciclo, dove i piccoli possono imparare a creare decorazioni natalizie innovative utilizzando materiali di recupero e poi gli immancabili spettacoli di burattini che regalano momenti di puro divertimento, con storie che incantano e trasportano i bambini in un’avventura natalizia, mentre i laboratori Lego offrono la possibilità di costruire e giocare. Non mancano le leccornie tipiche del Natale, e poi ancora zucchero filato e popcorn e un punto ristoro. Biglietti da 10 euro a persona acquistabili all’ingresso o pacchetti famiglia acquistabili solo online fino al 14 dicembre. Ingresso gratuito per bambini con meno di 24 mesi, o con disabilità e loro accompagnatori.